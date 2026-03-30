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Semana Santa 2026

De Antonio Banderas a Amaia Salamanca: así vivieron los famosos las procesiones del Domingo de Ramos

Antonio Banderas, Amaia Salamanca, Cayetana Guillén Cuervo... muchos rostros conocidos se han dejado ver en ciudades como Málaga o Sevilla para disfrutar del Domingo de Ramos en la Semana Santa.

De Antonio Banderas a Amaia Salamanca: así vivieron los famosos las procesiones del Domingo de Ramos

Desde hace más de 20 años, Antonio Banderas se da cita en Málaga cada Domingo de Ramos. Fiel a su cita, se ha visto el actor malagueño visiblemente emocionado participando en la salida de la Virgen de Lágrimas y Favores.

Por su parte, Amaia Salamanca ha dado una lección de estilo posando ante las cámaras en las calles de Sevilla, donde ha estado paseando junto a su pareja, el empresario Rosauro Varo. "Es un look algo simple, pero acertado", explica Tatiana Arús, que enseña el look en el vídeo: "Lleva dos piezas que combinó las rayas finas en tonalidades grisáceas con tonos beis".

Por otro lado, Carmen Tella ha aparecido muy sonriente para acompañar a su nieto en la procesión mientras que Francisco Rivera ha disfrutado de la Semana Santa en Sevilla acompañado por su familia cuando se va a cumplir un año del nacimiento de su hijo, Nicolás. Por último, Cayetana Guillén Cuervo ha compartido confidencias junto a Nicole Kimpel, pareja de Antonio Banderas.

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