El vídeo de Kiko Rivera y su novia en el que bailan al ritmo de 'Lola', su nueva canción dedicada a ella

Kiko Rivera ha publicado un vídeo junto a su nueva novia, Lola, en el que aparecen bailando promocionando el nuevo tema del DJ, que está dedicado a la bailarina.

Tras su separación de Irene Rosales, Kiko Rivera anunció hace unas semanas que su corazón estaba de nuevo ocupado. La persona que habría robado el corazón del hijo de Isabel Pantoja es Lola, una bailarina con una academia de baile con el que se la ha visto pasear por la calle.

Pero la cosa no acabó ahí y es que el DJ, cada vez que puede, proclama su amor por la bailarina a los cuatro vientos. Tal es el caso que hasta el ha compuesto una canción que lleva por nombre el de su chica: Lola. Ahora, ambos han demostrado que lo suyo va viento en popa compartiendo imágenes de su Día de San Valentín.

Mientras la bailarina ha sorprendido a su chico con una cama llena de pétalos, Kiko Rivera ha compartido un vídeo en el que aparece con la bailarina al ritmo de su nueva canción. "Se les ve como muy enamorados", afirma Tatiana Arús al enseñar el vídeo en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús recuerda que con Irene Rosales, "Kiko Rivera no protagonizó vídeos de este estilo".

"Qué les pasa a los hombres que, de pronto, se enamoran de una persona y nos la cuelan en la sopa cuando con las anteriores no lo han hecho", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas confiesa que le parece "una competición de demostrar quién está más enamorado" de la expareja.