Anabel Pantoja habla sin tapujos sobre la diferencia de edad con su pareja, 11 años menor: "Que no me deje en un asilo"

La influencer se sincera en 'Mamá, no veas esto', el podcast de Luc Loren, sobre cómo vive su sexualidad tras ser madre y sobre su relación con David, 11 años menor que ella.

Anabel Pantoja charla con el creador de contenido Luc Loren, en 'Mamá, no veas esto, sobre si se imagina pasando toda la vida junto a David Rodríguez, su pareja, 11 años menor que ella. Confiesa que "le encantaría", pero no duda en lanzar una divertida 'pullita': "Lo único que le pido es que no me deje en un asilo".

"Que me deje en mi casa en Canarias, que él haga lo que quiera, yo me quedo con mi niña", añade entre bromas. A pesar de la diferencia de edad, reconoce que "la edad no importa en el amor...pero sí", matizando: "Él es joven en el DNI, nació en 1997, y yo ya estaba en la Expo 92 en Sevilla. No sé hasta dónde llegaremos ni cuánto aguantaremos, pero ojalá sea para toda la vida, y el tiempo que estemos juntos lo quiero aprovechar al máximo".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús destaca la sinceridad de Anabel: "Muchos programas matarían por tener declaraciones así", a lo que Angie Cárdenas añade: "“Si ella se siente relajada y no atacada, como suele pasar en muchos de estos podcasts, es totalmente comprensible".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.