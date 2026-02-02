Karol G, Bad Bunny, Miley Cyrus... los looks más destacados de los Premios Grammy 2026

Tatiana Arús enseña los looks más destacados de los Premios Grammy 2026: desde Karol G, que apostó por trasparencias, a Miley Cyrus, que acudió con un look motero.

Los mejores artistas del mundo de la música se han reunido en Los Ángeles para celebrar los Premios Grammy 2026. "Justin y Hailey Bieber, Bad Bunny, Lady Gaga, París Hilton... ha habido muchos rostros conocidos", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia los looks más destacados de la alfombra roja.

"Karol G apostó por las transparencias, presumiendo un poco de trasero", destaca Tatiana Arús, que muestra también el look de motero años 80 de Miley Cyrus: "Llevó sus inseparables gafas de sol, pero, al menos, tuvo la diferencia con los fotógrafos de posar unos segundos sin ellas".

Por otro lado, enseña el difícil look de Heidi Klum: "Llamaba mucho la atención caminar por la alfombra roja con ese diseño que parece un maniquí". Alfonso Arús destaca que los diseñadores pueden innovar pero también "pensando en la practicidad de sus diseños".

Bad Bunny hace historia en los Grammy

El puertorriqueño hizo historia en los Grammy al ganar el premio a mejor álbum del año con su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el primero totalmente en español, y dedicó el reconocimiento a su madre y a su país. Además, Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

