Alfonso Arús, tras el Rolex de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez: "Cuando se casen vendrá la bajona"

Alfonso Arús destaca que "al margen del Rolex de 60.000 euros, no ha trascendido nada más" que le haya regalado Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez por su cumpleaños. "Se está relajando Cristiano", destaca Hans Arús.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las últimas imágenes de Georgina Rodríguez. "Se encuentra en Riad y nos gusta mucho cuando comparte imágenes de su día a día", destaca Tatiana Arús, que explica que la pareja de Cristiano Ronaldo ha compartido imágenes preparándose con su "maquillador de confianza".

"Después apostó por un diseño con el que todo el mundo la comparaba con una Barbie", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona: "Esperemos que no acabe como la otra Barbie". Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s enseña también las imágenes de la modelo con su Ferrari blanco: "Tenía fe de que fuera un nuevo regalo de Cristiano Ronaldo por su cumpleaños, pero no, porque este coche ya lo vimos en 2024".

"Es decir, que al margen del Rolex de 60.000 euros, de momento, no ha trascendido nada más", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús recuerda que "este año se han comprado ya dos casas". "Si solo le ha regalado el Rolex, se está relajando Cristiano", bromea Hans Arús en el vídeo, donde Tatiana Arús recuerda que, además, "todavía no se han dado el 'sí, quiero'".

"En el momento en el que se casen vendrá la bajona", destaca el presentador, que explica que, sin embargo, "los espectadores dicen que no tiene por qué": "Dicen que a veces se pasa por altos y bajos y no tiene que ver exactamente con que haya un bajonazo tras la boda".

