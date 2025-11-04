Alfonso Arús, sobre el vestido con transparencias de Paris Hilton: "Si te quitas el chaquetón estás en bolas"

Tatiana Arús analiza en Aruser@s los looks que las estrellas llevan en la gala LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Entre ellos se encuentran los de Cindy Crawford y su hija, Salma Hayek o Paris Hilton.

Cindy Crawford y su hija se han dado cita en el Museo de Arte de Los Ángeles para asistir a la XIV edición de los LACMA, cuenta Tatiana Arús en Aruser@s. Ellas son las encargadas del repaso que la tertuliana da a los estilismos más destacados de la velada.

La icónica modelo y Kaia Gerber eligen para la ocasión unos diseños con brillos y lentejuelas, pero bastante opuestos, aunque ambos firmados por Gucci. Salma Hayek también apuesta por las lentejuelas, pero de una manera un tanto diferente, en verde lima.

Otra de las tendencias más destacadas, las transparencias, las lleva Paris Hilton. "Vemos que deja poco a la imaginación, pero dicen que es una muy buena forma de después llevar como un chaquetón y que así te puedes adaptar a todo tipo de temperaturas", comenta Tatiana.

"Pero cuando te sacas el chaquetón estás en bolas", dice Alfonso Arús. "¿Pero es de Gucci? Me parece muy atrevido para ser de Gucci", añade. La tertuliana lo confirma y después muestra el espectacular vestido de Demi Moore.

