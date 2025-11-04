Ahora
Alfonso Arús, al vestido con transparencias de Paris Hilton que "deja poco a la imaginación": "Si te quitas el chaquetón estás en bolas"

Cindy Crawford y su hija, como dos gotas de agua

Alfonso Arús, sobre el vestido con transparencias de Paris Hilton: "Si te quitas el chaquetón estás en bolas"

Tatiana Arús analiza en Aruser@s los looks que las estrellas llevan en la gala LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Entre ellos se encuentran los de Cindy Crawford y su hija, Salma Hayek o Paris Hilton.

Cindy Crawford y su hija se han dado cita en el Museo de Arte de Los Ángeles para asistir a la XIV edición de los LACMA, cuenta Tatiana Arús en Aruser@s. Ellas son las encargadas del repaso que la tertuliana da a los estilismos más destacados de la velada.

La icónica modelo y Kaia Gerber eligen para la ocasión unos diseños con brillos y lentejuelas, pero bastante opuestos, aunque ambos firmados por Gucci. Salma Hayek también apuesta por las lentejuelas, pero de una manera un tanto diferente, en verde lima.

Otra de las tendencias más destacadas, las transparencias, las lleva Paris Hilton. "Vemos que deja poco a la imaginación, pero dicen que es una muy buena forma de después llevar como un chaquetón y que así te puedes adaptar a todo tipo de temperaturas", comenta Tatiana.

"Pero cuando te sacas el chaquetón estás en bolas", dice Alfonso Arús. "¿Pero es de Gucci? Me parece muy atrevido para ser de Gucci", añade. La tertuliana lo confirma y después muestra el espectacular vestido de Demi Moore.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las preguntas tras la marcha de Mazón: 12 días para encontrar un nuevo president o posibles elecciones en marzo
  2. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez acuden al Supremo en el segundo día del juicio
  3. España suma 141.926 empleos en octubre, pero el paro repunta en 22.101 personas
  4. La UCO revela que el ministro Torres se interesó para que pagaran a la trama Koldo: "Estoy encima de tu factura"
  5. El rey emérito confiesa cómo la Corona estuvo "en el aire" durante el 23F y qué sintió Felipe VI
  6. El 'efecto Mamdani' sacude las elecciones de Nueva York entre ataques de Trump y ansias de remontada demócrata