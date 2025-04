Cayetana Guillén Cuervo confirma la vuelta de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh: "Me pidió no decirlo"

Aunque tan solo era un rumor, Cayetana Guillén Cuervo ha hablado de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh al pensar que ya estaba confirmada: "Yo lo sé desde hace mucho, me pidió que no lo dijera".

Antonio Banderas y Cayetana Guillén Cuervo han presidido la fiesta de nominados de los Premios Thalía, que se celebrarán en el teatro Fernán Gómez el próximo 12 de mayo. La actriz ha protagonizado unas llamativas declaraciones al ser preguntada por su íntima amiga Amaia Montero.

Y es que cuando los reporteros le hablan del regreso de la cantante a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez, Guillén Cuervo ha confesado que ella lo sabía "desde hace mucho". "No lo dije ni en casa, ella me pidió que, por favor, no se lo dijera a nadie y no se lo dije a nadie", ha asegurado la actriz, que ha afirmado que al conocer la noticia, se echó "a llorar al teléfono".

"Ella está muy bien y muy ilusionada, lo van a petar", ha asegurado Cayetana Guillén Cuervo que, sin darse cuenta, ha confirmado la vuelta de su amiga a la banda.

Desde el plató de Aaruser@s, Tatiana Arús destaca que el problema surge cuando el reportero le pregunta a la actriz afirmando ya la vuelta de la cantante aunque solo fuera un rumor y Guillén Cuervo, pensando que ya está confirmado, habla sin tapujos.

"Da todo tipo de detalles como que esto se ha fraguado hace mucho tiempo", explica Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús destaca que hasta la fecha "habían intentando desmentir diciendo que el regreso de Amaia iba a ser en solitario".