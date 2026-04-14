Los Aruser@s analizan el paso de las influencers españolas en Coachella: “No me creo que improvisen los looks”

"No me creo que, una vez han viajado hasta allí, no tengan los looks cerrados y tengan que improvisar", critica Hans Arús, señalando cómo algunas influencers españolas generan expectación cada año con sus outfits en Coachella.

El festival Coachellallega a su fin tras tres días de música en los que varias influencers españolas han acaparado miradas con sus estilismos, compartiendo cada detalle en redes sociales.

En Aruser@s, Tatiana Arús ha repasado imágenes de creadoras como Marta Díaz, Carlota Melendi, Aitana Soriano o Marina Rivers disfrutando de conciertos clave como los de Sabrina Carpenter, Justin Bieber o Karol G. "De Marina Rivers destacó el sello español de su look del primer día, un guiño 'made in Spain'", señala la colaboradora. Sin embargo, Hans Arús critica que muchas influencers lleguen al festival sin tener sus outfits cerrados: "¿Te crees que van a improvisar?", bromea entre risas.