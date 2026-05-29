Virales
Alfonso Arús reflexiona sobre el respeto a los mayores: "Ahora deberíais llamarme de usted"
El creador de contenido Esttik abre debate sobre la pérdida de respeto hacia las personas mayores en uno de sus vídeos virales. Un tema que ha comentado el equipo de Aruser@s.
"¿Se está perdiendo el respeto a las personas mayores?". Esa es la pregunta que ha planteado Esttik en uno de sus vídeos de YouTube, recuperado por Aruser@s para su sección de virales.
El influencer asegura que le parece "vergonzoso" cómo ha cambiado el respeto hacia la gente mayor y pone como ejemplo "no ceder el asiento en el transporte público". Esttik reconoce haber vivido escenas en las que jóvenes no se levantan para dejar sentarse a personas mayores. "Ese niño que no cuida al mayor, cuando sea mayor, a ver quién le cuida", sentencia el creador de contenido en el vídeo.*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido