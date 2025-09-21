Ahora
Una madre critica a quienes presumen de llevar a sus hijos a mil extraescolares: "No sabes qué hacer con ellos y no los quieres en casa"

Laura Powell, la madre que protagoniza este vídeo viral, se gana un lugar de honor en los 'zascas' de Aruser@s tras este comentario contra quienes la miran por encima del hombro por no llevar a su hijo a cientos de extraescolares.

Inglés, francés, judo, robótica, danza, baloncesto... Hay extraescolarespara todos los gustos y para todas las familias y eso es algo que cualquier casa en la que los dos progenitores tengan que trabajar por la tarde sabe muy bien. Pero una cosa es tener que hacerlo por necesidad -o por gusto- y otra, mirar por encima del hombro a los padres que no quieren tener a sus hijos a todas horas en el colegio (y pueden permitírselo).

Este es el caso de Laura Powell, una madre que, tras subir este vídeo viral a redes ha acabado por ganarse un hueco en la sección de los 'zascas' de Aruser@s, como bien recuerda Hans Arús en Aruser@s Weekend.

"Se nos está yendo el baremo, que cada uno apunte a sus hijos a donde les dé la gana", comienza diciendo. Al parecer, otra persona le ha dicho que es "un aburrimiento" llevarlo solo una tarde a las extraescolares.

"No es lo mismo que necesite ir todas las tardes a hacer diferentes actividades a que tú no sepas qué hacer con tus hijos y no los quieras aguantar en tu casa", remata.

