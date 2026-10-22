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El demoledor 'zasca' de Juan y Medio a una invitada que habla en voz baja: "Son tus últimas palabras"

Mientras la copresentadora pedía que subieran el volumen del micrófono, el presentador almeriense ha aprovechado para soltar un dardo que ha dejado a Óscar Broc alucinado en Aruser@s.

Juan y Medio lanza un demoledor 'zasca' a una invitada que habla en voz muy baja: "Son tus últimas palabras"

La afilada lengua de Juan y Medio vuelve a protagonizar uno de los zascas de Aruser@s. Esta vez, el presentador almeriense ha sorprendido con una de sus salidas más directas a una invitada que hablaba en voz muy baja durante su intervención en el programa.

La mujer explica que su vida es muy rutinaria y que apenas sale de casa. Mientras tanto, la copresentadora pide a los técnicos que suban un poco el volumen del micrófono para que se la pueda escuchar mejor.

Juan y Medio, sin embargo, opta por una solución mucho más contundente: "No te preocupes por el micro, también son tus últimas palabras", suelta el presentador. "Esto ha caído como una losa", bromea Óscar Broc al recuperar el momento en Aruser@s.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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