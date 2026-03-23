El 'zasca' involuntario de Christian Gálvez a Iñaki Urrutia: "¡Ah! ¿Que tú también sales ahi?"

Iñaki Urrutia vuelve a ser protagonista de los 'zascas' de Aruser@s, aunque esta vez quien se he llevado el corte ha sido él. Así lo cuenta el humorista en su programa de radio.

Es uno de los 'zasqueadores' favoritos de Aruser@s, y no es para menos. En el programa de Alfonso Arús quieren tanto al gran Iñaki Urrutia que sale en él casi a diario.

Por eso, no es de extrañar que más de uno, cuando lo ve por la calle, se crea que en realidad es un aruser@ más.

Sin embargo, hay quien no lo ubica ni en los espacios radiofónicos en los que él participa en carne y hueso. Este es el caso de Christian Gálvez, cuenta el propio Urrutia.

El presentador le dijo que le encantaba 'Las mañanas de Kiss' y nombró a todos los colaboradores. "No sabía que nos escuchabas", le dijo con alegría Iñaki.

"Ah, ¿que tú también sales?", le pregunto Christian.

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