Un hombre de 97 años fallece tras celebrar su cumpleaños bailando 'Stayin' Alive': "Increíble que hayan grabado el momento"

El hombre aseguraba que su secreto para llegar a los 97 años era "no beber nunca vino tinto barato", una curiosa confesión que Alba Sánchez comparte en Aruser@s.

Un hombre ha celebrado su 97 cumpleaños bailando al ritmo de 'Stayin' Alive', el mítico tema de los Bee Gees, y ha fallecido poco después. "Es increíble que hayan grabado este momento", comenta Alba Sánchez, que explica esta trágica historia en las noticias que 'no te imaginas' de Aruser@s.

En las imágenes que muestra el programa, el hombre aparece disfrutando de la celebración al ritmo de la canción de la banda británica, rodeado de sus seres queridos y con una tarta. "El pastel era de chocolate y vino tinto, porque él decía que había llegado a esta edad con el truco de no tomar nunca vino tinto barato", cuenta la tertuliana. "A ver si le engañaron y le pusieron garrafón", bromea Alfonso Arús.

A raíz de esta noticia, el programa también aborda el conocido como 'efecto cumpleaños', un fenómeno que algunos estudios han relacionado con un posible aumento de la probabilidad de fallecer el día del aniversario. "Qué ironía que muera justo después de 'Stayin' Alive'", comenta Alba Sánchez. "Por eso yo prefiero no celebrarlo, no me matéis antes de tiempo", concluye Alfonso Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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