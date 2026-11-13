Así es la aplicación española que te paga por caminar: "Haciendo 10.000 pasos diarios te puedes llevar..."

En la sección de noticias que 'no te imaginas' de Aruser@s, Alfonso Arús descubre una aplicación española que convierte tus pasos diarios en dinero y que ha batido récord de usuarios.

¿Te imaginas ganar dinero por salir a caminar? En las noticias que 'no te imaginas', Alfonso Arús ha descubierto una aplicación que recompensa a sus usuarios por andar y que ha alcanzado cifras récord de participación.

"Atención, Hans, que aquí puedes tener el reto", comenta Alba Sánchez, que explica la "letra pequeña" de esta novedosa herramienta. "Haciendo 10.000 pasos diarios te puedes llevar una media de entre 10 y 15 euros al mes", señala la tertuliana.

Se trata de una aplicación española que monetiza la actividad física. En nuestro país se realizan una media de 8.000 pasos diarios, con La Rioja, Asturias y Castilla y León entre las comunidades donde más se camina. Los puntos acumulados pueden canjearse por dinero real, premios y otros regalos.

Sin embargo, la propuesta no termina de convencer al presentador de Aruser@s. "Lo veo muy poquita cosa", lamenta Alfonso Arús al conocer cuánto se puede ganar caminando cada día.

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