El emocionante pacto de un hombre de 90 años: celebra su cumpleaños saltando en paracaídas con su médico

Tiene 90 años y ha decidido celebrarlo cumpliendo una promesa muy especial. Para agradecer décadas de cuidados médicos, se lanza en paracaídas junto a su doctor ante la atenta mirada de su familia.

Un hombre ha celebrado su 90 cumpleaños de la manera más insólita que se pueda imaginar: saltando en paracaídas junto a su médico.

El protagonista, un anciano que durante más de 20 años acudió a la misma consulta, había prometido a su doctor que, si alcanzaba los 90 años, cumpliría esta "locura" como forma de agradecimiento por el trato recibido a lo largo de toda una vida. Y así lo hizo.

El salto no quiso perdérselo nadie. Su familia lo esperaba en tierra firme para recibirlo con un fuerte abrazo tras una experiencia inolvidable que convirtió su cumpleaños en un momento único y cargado de emoción.

