Ahora

Vídeos virales

El emocionante pacto de un hombre de 90 años: celebra su cumpleaños saltando en paracaídas con su médico

Tiene 90 años y ha decidido celebrarlo cumpliendo una promesa muy especial. Para agradecer décadas de cuidados médicos, se lanza en paracaídas junto a su doctor ante la atenta mirada de su familia.

El emocionante pacto de un hombre de 90 años: celebra su cumpleaños saltando en paracaídas con su médico

Un hombre ha celebrado su 90 cumpleaños de la manera más insólita que se pueda imaginar: saltando en paracaídas junto a su médico.

El protagonista, un anciano que durante más de 20 años acudió a la misma consulta, había prometido a su doctor que, si alcanzaba los 90 años, cumpliría esta "locura" como forma de agradecimiento por el trato recibido a lo largo de toda una vida. Y así lo hizo.

El salto no quiso perdérselo nadie. Su familia lo esperaba en tierra firme para recibirlo con un fuerte abrazo tras una experiencia inolvidable que convirtió su cumpleaños en un momento único y cargado de emoción.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El presidente de la investigación del accidente de Adamuz apunta como principal hipótesis a la "rotura de una soldadura"
  2. Cesados el director operativo de Rodalies y el responsable de mantenimiento de Adif tras el caos de la última semana
  3. La revalorización de las pensiones, otra vez en juego: llega al Congreso dependiendo de Junts y el 'no' adelantado del PP por llevarlo con otras medidas
  4. Trump envía a Minnesota a Tom Homan: su zar en la frontera al que define como un "tipo duro, pero justo"
  5. Europa contra las cuerdas: los tres errores que nos tienen atrapados y dependen de Rusia, China y Estados Unidos
  6. La borrasca Joseph no da tregua en España: lluvia, viento, nieve y oleaje pondrán en alerta a gran parte del país hasta el miércoles