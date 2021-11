Ana Rosa Quintana ha anunciado hoy durante su editorial en El programa de AR que padece un cáncer de mama y que por ello se retira temporalmente de la televisión: "Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia".

El equipo de Aruser@s ha querido mandarle todo su apoyo. Estas son las palabras que le dedica Alfonso Arús en directo: "Toda nuestra fuerza y energía a nuestra compañera Ana Rosa".