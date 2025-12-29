Cecilia Giménez, autora del Ecce Homo: una trágica historia familiar y el fuerte vínculo que le unía con el santuario de Borja

laSexta.com recuerda el Anatomía de dedicado a Cecilia Giménez y el 'Ecce Homo' y, en este vídeo, analiza con familiares y vecinos la historia de esta mujer que puso al pequeño pueblo de Borja en el mapa internacional.

La historia de Borja, un municipio aragonés de 5.000 habitantes, cambió radicalmente un 26 de julio de 2012, cuando una de sus vecinas, Cecilia Giménez, decidió por cuenta propia y con la mejor de sus intenciones, restaurar un fresco del santuario.

Lo siguiente es de sobra conocido: un meme que recorrió el mundo. Sin embargo, al principio nadie sabía quién estaba detrás de la polémica restauración. Primero se creyó que podía haber sido un acto vandálico de unos gamberros, pero luego, explica el alcalde en el vídeo sobre estas líneas, "comienza a haber murmullos entre la población de que podía haber sido Cecilia Giménez".

"Me dijeron que Cecilia había estado reparando el Ecce Homo y que se le había apoderado", recuerda el concejal Juan María de Ojeda, que explica que 'apoderarse' es una expresión aragonesa que significa que "se le había ido de las manos".

"Nuestra intención cuando supimos que fue Cecilia era llevarlo con la mayor discreción", reconoce Juan María, mientras que el alcalde apunta que en esos primeros momentos "se pretendió proteger la figura de Cecilia, que, en esos momentos, no estaba en Borja porque se había marchado de viaje".

Marisa Ibáñez, sobrina de Cecilia, cuenta que pensó que la autora de la intervención sobre el fresco podría ser su tía porque "recordé que entraba muy a menudo a la iglesia y arreglaba otras pinturas o bancos": "O cuidas tú el lugar o no lo cuida nadie", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

Marisa explica que Cecilia tenía 81 años cuando ocurrió todo y la importante conexión que le unía con el santuario: "Se casó en el santuario. Para ella era su vida y para su marido e hijos también".

"Ella ha tenido dos hijos, uno con parálisis cerebral y el segundo, que murió de distrofia muscular degenerativa", apunta su sobrina, que destaca que Cecilia "ha sido una ama de casa y buena persona que siempre ha vivido para sus hijos".

Merche Pellicer, por su parte, indica que Cecilia "era parte del santuario", del que estaba pendiente de los detalles y donde era habitual verla con su caballete pintando. "El Ecce Homo era como una parte de ella, lo cuidaba como un hijo", asegura.

