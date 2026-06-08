La preocupación de Alfonso Arús por una costumbre poco saludable de su hijo Hans: "Esto que haces tú los jueves... vigila"

"Depende de la marca que te estés tomando, pueden llegar a equivaler hasta a seis cafés", advierte Alba Sánchez en Aruser@s a su compañero Hans Arús acerca de las bebidas energéticas. Su padre, Alfonso Arús, está preocupado.

"Ya empezamos", masculla Hans Arús en Aruser@s cuando su padre, Alfonso Arús, se dispone a advertirle sobre un dato que acaba de descubrir. Según explica Alba Sánchez, algunas bebidas energéticas pueden llegar a equivaler, dependiendo de la marca, a hasta seis cafés en contenido de cafeína. La revelación preocupa al presentador, ya que su hijo suele tomarse una de estas bebidas cada jueves antes de arrancar el programa. "Vigila, con tiento", le insiste Arús. Y, de paso, Angie Cárdenas también recibe una pequeña reprimenda.

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