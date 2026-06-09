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"No tiene ninguna credibilidad"

Tu fecha de nacimiento determina tu sabor de helado preferido, menos si eres Alfonso Arús

"Buscad vuestra fecha y a ver si coincide o no con vuestro sabor predilecto", recomienda Alfonso Arús a sus espectadores de Aruser@s, aunque en su caso, no se han cumplido las predicciones.

Tu fecha de nacimiento determina tu sabor de helado preferido, menos si eres Alfonso Arús

Nuestros amigos de Aruser@s han descubierto que, en teoría, el día en el que naces determina tu sabor de helado preferido, pero no todos están conformes con este estudio. "Además, dice que cada uno de los sabores tienen unas particularidades que determinan nuestra personalidad", explica Alba Sánchez. Sin embargo, con Alfonso Arús ha fallado. ¿Y contigo ha acertado?

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