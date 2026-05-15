Alfonso Arús desvela lo que esconde Tatiana Arús tras la mesa de Aruser@s: "Parece que está llamando al gato"

Alfonso Arús lanza un divertido guiño a Tatiana Arús sobre lo que esconde en la mesa de Aruser@: "El problema es que lo deja en el suelo y parece que está llamando a un gato".

Después de ver las exigencias de una chica en una cafetería, donde, incluso, ha llevado su propia lata de atún, Alfonso Arús reflexiona: "Ella está en su derecho a pedir el desayuno como le gusta. pero si todos hiciéramos lo mismo los camareros no darían abasto". Además, el presentador aprovecha el momento para dar un divertido dardo a Tatiana Arús: "No es la única que lleva latas...". "Luego os daré un plano, el problema es que las latas abiertas las deposita en el suelo y parece que está llamando a un gato", afirma Arús mientras que Tatiana afirma que es para "no molestarle".

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