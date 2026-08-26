En plató
El "incidente grave" de Elena Godessart en Aruser@s: así ha sido su caída en la que "ha salvado la piñata de milagro"
"Primer incidente grave, algún día tenía que ocurrir", destaca Alfonso Arús al ver la caída de Elena Godessart, que, como es su cumpleaños, "ha salido a por todas en el plató" y ha terminado por los suelos.
Elena Godessart ha protagonizado su primera caída en el plató de Aruser@s. La nueva colaboradora se ha caído al entrar en plató e, incluso, ha llegado a perder los zapatos, que han sido recogidos por Paula Silvestre. "Primera caída, primer incidente grave", ha anunciado Alfonso Arús, que ha destacado que "algún día tenía que ocurrir". Y ha recordado que "la temporada pasada compitieron Elizabeth López y Alba Sánchez": "Elena Godessart ha salvado la piñata de milagro". Y eso que ¡era su cumpleaños!
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