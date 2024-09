Alfonso Arús presenta en el vídeo principal de esta noticia a Georgina Rodríguez hablando en su documental sobre cómo le afectan a las críticas y deja muy clara su respuesta, no le importa nada. "La gente que me criticaba era para verlas y estudiarlas", declara la modelo, que recomienda tomar "ubicatinas" a sus detractores.

"A mí me duele más cuando se meten con mi hermana o con mi familia a cuando se meten conmigo", expone Georgina, que añade: "Prefiero que me insulten a mí, porque me la pela". "¡Adiós!", exclama Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s después de escuchar el 'zasca'.

"Realmente parece que le da igual, pero yo no sé si le resbala tanto a una persona como ella que tiene tantos millones de fans y de haters", expone María Moya, mientras que el presentador del programa opina que podría haber usado una expresión más fina o más estética.