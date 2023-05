Que las impresoras son un invento del demonio es algo que casi todos hemos pensado en algún momento de nuestras vidas. La usuaria de Twitter @tercer_intento está harta de pelearse con ella y decide pedirle ayuda a su hija. Tal y como vemos en este vídeo emitido en Aruser@s, la chica le va dando largas a su madre.

"Vale, aunque es muy fácil. Conectas el ordenador a la impresora con un cable que hay y le das a imprimir y ya", responde la joven. La madre no se toma demasiado bien estas palabras y contesta con lo que algunos internautas definen como "colleja humorística", para nosotros, 'zasca'.

"Vale, pues me enseñas. A mí también me parecía fácil no cagarme encima cuando te enseñé a ti a usar el orinal", escribe. Los aruser@s no dudan en aplaudir estas palabras, sobre todo la familia Arús, que no ha conseguido que su impresora funcione en condiciones todavía, y además tiene alma de poltergeist. "Tengo una impresora que aun no funcionando desde hace 2 o 3 años, de noche se activa y no sé por qué", asegura Alfonso Arús para después proceder a imitar el sonido.