"Si me pusieran un radar en la muela del juicio me multarían la lengua por exceso de velocidad": El Sevilla y su posible taquilalia

"Yo no miro a nadie, señor Sevilla, pero, a lo mejor...", insinúa Alfonso Arús a su colaborador después de leer este artículo que habla de la taquilalia, un trastorno del habla que provoca que se hable demasiado deprisa.

El cantante de Los Mojinos Escozíos -quienes precisamente tienen una canción que trata esta peculiaridad de su vocalista- asume su realidad. "La gente por la calle me dice: 'Por la mañana te veo, pero no te escucho de lo rápido que hablas'", dice entre risas.

"Dice un amigo mío que si me pusieran un radar en la muela del juicio me multarían la lengua por exceso de velocidad", bromea.

Pero no solo tiene una velocidad endiablada a la hora de charlar. El Sevilla no cierra la boca ni cuando está debajo del agua. "Mi madre dice que en la ecografía que me hicieron cuando estaba en su barriga antes de nacer ya estaba moviendo la boca y salían burbujas", asegura. Y claro, el desastre se magnificó en el colegio y en el instituto.... y las bibliotecas no puede ni pisarlas.

Por supuesto, todo esto nos lo cuenta de una manera que parece que le hubiéramos dado al x2, como en un audio de WhatsApp.

