Amaia Salamanca y Rosauro Vara acallan los rumores de crisis asistiendo juntos a la boda de Willy Bárcenas y Loreto Sesma. Al pie del cañón para captar este momento e intentar sonsacarles algunas palabras han estado los reporteros de Europa Press, a los que Alfonso Arús agradece su labor, pero les hace una importante petición, al menos, para él.

"La próxima vez que coincidáis con Amaia, preguntadle: 'Amaia, ¿te consta si los guionistas de 'Retorno a Edén' saben cómo acabar la serie?' Yo no pido que me cuenten el final, solo quiero saber si los guionistas saben cómo acabarla, porque yo creo que no lo saben", explica el presentador de Aruser@s. "Este es un mensaje para Camino y para nuestro amigo Sergio", aclara Tatiana Arús.

"Imagínate la cara de Amaia Salamanca, que todo el mundo le pregunta por su ruptura sentimental, cuando le vayan a preguntar eso", ríe la colaboradora. "Es que está emocionantísimo, porque ella... no puedo hablar más, porque igual hago spoilers, pero es que ella teóricamente ha lanzado el mensaje al exterior, dice que lo ha recibido, Amaia, pero es que no es verdad", argumenta Alfonso Arús, que se pone nervioso al hablar de este tema.