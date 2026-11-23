"Alfonso, eres tan gafe que serías el único calvo en toda la boda", dice Hans Arús en Aruser@s, 'tomándole el pelo' a su padre, Alfonso Arús, tras ver este vídeo viral de los retos de una boda.

Las bodas ya no son lo que eran. Y no, no lo decimos solo por el dineral que cuestan tanto a los novios como a los invitados, sino también por la nueva moda de obligar a los asistentes a participar en una especie de gymkhana con unas pruebas que Alfonso Arús considera absurdas. Así de claro lo deja el presentador de Aruser@s.

"Tú y yo somos muy reacios, pero hay gente a la que les encanta", afirma Hans. Los retos son variados: "Te tienes que hacer una foto con un calvo". Al final, todas las imágenes se suben a una plataforma para que los novios las tengan de recuerdo.

Alfonso está indignado con estos 'escape rooms'. "Eres tan gafe que serías el único calvo en toda la boda", le pincha Hans.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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