El viral del niño de las alianzas que roba el protagonismo en una boda y desata las risas en Aruser@s

Este pequeño tenía muy claro cuál era su cometido, llevar los anillos hasta el altar, pero descubrió que ser el protagonista también tenía sus ventajas.

Cada vez es más habitual que los niños o incluso las mascotas sean los encargados de llevar los anillos durante una boda. Un momento muy especial que, aunque se ensaye, puede acabar dando lugar a situaciones de lo más inesperadas.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el pequeño se acerca hasta sus padres para entregarles los anillos mientras los invitados rompen en aplausos, pero al escuchar la ovación decide que aquello también va con él y ni corto ni perezoso, tira la cesta de los anillos y se pone a aplaudir con todos los presentes.

Porque una cosa es llevar los anillos y otra muy distinta perderse tu propio momento protagonista.

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