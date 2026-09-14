El zasca de Ángela Carrasco a Bertín Osborne: "Hemos enseñado a cantar a mucha gente, no sé por qué no te llevaron"

Alfonso Arús enseña en este vídeo en el plató de Aruser@s el "zasca de Ángela Carrasco a Bertín Osborne por cómo canta". "Mi mamá tenía su academia para niños en la que hemos enseñado a cantar a mucha gente", ha explicado Carrasco, que le ha dicho tajante a Osborne: "No sé por qué a ti no te llevaron". Un inesperado comentario que ni Bertín se espera. "Bertín estaba pensando en otra cosa, en una excursión a caballo o en un plato de jamón", destaca Alfonso Arús al ver en el vídeo la reacción de Bertín Osborne al 'zasca' de su invitada.

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