Este jueves se ha celebrado la Primera Edición de la lista de 'Las 75 mujeres latinas a seguir en 2024', a la que han acudido rostros conocidos como Fabiola Martínez , Juana Acosta o Rachel Valdés, la expareja de Alejandro Sanz. Además, el evento estuvo presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Fabiola Martínez ha hablado con los medios de comunicación sobre las fotografías en las que salía en una revista junto a un hombre caminando por la calle. "Es guapísimo", destaca la exmujer de Bertín Osborne, que, sin embargo, confiesa que no puede "forzar las cosas". Además, muy agradable con los reporteros, la modelo reflexiona: "Si yo salgo al mercado y queréis que me echa novio, dadme un margen". "Si me pilláis en la primera cita, me los espantáis", confiesa Fabiola Martínez.

Además, preguntada sobre si tiene ganas de enamorarse, Fabiola confiesa que sí: "Sí que me apetece un poco de calorcito, en invierno siempre apetece más, en verano me los quito de encima, que quiero hacer mi vida".