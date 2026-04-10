Eva Soriano estalla contra las críticas al chándal: "No voy a dejar de llevarlo"

"La gente piensa que te pones un chándal y automáticamente pareces Vicente de 'La que se avecina', y no: Rosalía, Bad Gyal, Eva Soriano...¡no podemos estar las tres divas equivocadas!", critica Eva Soriano.

El uso del chándal fuera del deporte ha vuelto a generar debate en el plató de Aruser@s tras las críticas que lo asocian con "descuido y desinterés". La humorista Eva Soriano ha respondido con un mensaje contundente a quienes cuestionan su estilo.

La presentadora y cómica, en su programa 'Cuerpos Especiales', ha asegurado que está "enfadada" de los comentarios que recibe por vestir chándal. "Me han llegado a decir que ya no tengo edad para llevarlo", comenta.

"¿Por qué no voy a poder parecer una entrenadora de gimnasia rítmica rusa en las Olimpiadas del 92?", ironiza, reivindicando que detrás de esta prenda hay mucho más de lo que se cree. "La gente piensa que te pones un chándal y automáticamente pareces Vicente de 'La que se avecina', y no: Rosalía, Bad Gyal, Eva Soriano...¡no podemos estar las tres divas equivocadas!", añade.

Desde el plató, los colaboradores señalan que el chándal sigue asociado a ciertos estereotipos, aunque reconocen que la moda actual parece estar dando la razón a la humorista.

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