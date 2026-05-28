Leo Harlem carga contra las cajas de autocobro: "Las empresas cada vez se esfuerzan menos"

En Aruser@s, Alfonso Arús recoge el último 'zasca' de Leo Harlem en su show Leo Talks, donde el humorista critica el auge de las cajas de autocobro en los comercios.

En su espectáculo Leo Talks, Leo Harlem ha cargado con ironía contra las cajas de autocobro, un sistema que cada vez está más presente en supermercados y tiendas de ropa. "Las empresas cada vez se esfuerzan menos. Vas a comprar ropa y también hay cajas de autocobro donde tienes que pasar tú el código de barras, quitar la percha, la alarma, meterlo en la bolsa...", señala el cómico.

"El otro día me enfadé y le pregunté a una dependienta si no había una caja normal y se echó a llorar diciendo: 'Yo qué sé, yo solo he venido a devolver una americana que me compré hace dos meses'", comenta entre risas. Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores coinciden en gran parte con la reflexión del cómico y reconocen que la situación genera cada vez más debate entre los consumidores.

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