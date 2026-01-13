Alfonso Arús responde a la experta que critica el uso del chándal fuera del deporte por transmitir "descuido y desinterés"

El chándal fuera del ámbito deportivo vuelve a generar debate en el plató de Aruser@s: ¿comodidad y evolución de la moda o desinterés en el cuidado en la imagen?.

Según María José Gómez, experta en protocolo, el chándal pertenece "al ámbito del deporte y del descanso más íntimo" y cuando una persona lo utiliza fuera de su contexto, el mensaje cambia: "No es de comodidad, sino de descuido y desinterés". "No es vestimenta social, no es imagen profesional ni fondo de armario universal", subraya la especialista.

Una reflexión que han traído a debate los tertulianos en el plató de Aruser@s. "No estoy de acuerdo", dice tajante Alfonso Arús, quien opina que "los tiempos cambian". "Escoger un buen chándal y hay marcas de lujo que lo fabrican de forma espectacular; no creo que sea desinterés, no será lo más propicio según para qué situaciones, pero no desinterés", manifiesta el presentador del programa.

Algo en lo que parece estar de acuerdo el resto de colaboradores. "Hay mil maneras de llevar hoy en día ropa deportiva", comenta Angie Cárdenas.

