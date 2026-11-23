Una mujer de 73 años fue trasladada a la morgue después de que un joven médico la declarara fallecida. Sin embargo, una vez allí, descubrieron que seguía viva. Ahora, el facultativo está siendo investigado por lo ocurrido.

No es la primera vez que en Aruser@s revivimos historias de infarto: personas dadas por muertas que, contra todo pronóstico, vuelven a la vida. Esta vez, una mujer de 73 años es declarada muerta por un médico, trasladada a la morgue y, una vez allí, descubren que sigue con vida. Es la sorprendente historia que ha contado Alba Sánchez en Aruser@s, donde ha explicado que los hechos ocurrieron en el norte de Rusia y que el facultativo, de tan solo 29 años, está siendo investigado por su actuación.

La mujer llegó al hospital en estado crítico tras sufrir una parada cardíaca. El equipo médico intentó reanimarla, pero, finalmente, el joven facultativo la dio por muerta y ordenó su traslado a la morgue.

Al llegar a la morgue, comprobaron que la mujer seguía viva. Según ha explicado Alba Sánchez, el primer médico "le habría administrado un analgésico" que podría haber puesto en peligro su vida.

Ahora, las autoridades investigan lo sucedido para esclarecer si hubo una negligencia médica y determinar las posibles responsabilidades del facultativo. El médico podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión o a dos años por negligencia, dependiendo de cómo se califiquen los hechos.

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