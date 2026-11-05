Alba Sánchez recuerda el demoledor consejo que recibió en el colegio sobre su futuro: "Me dijeron que no valía para esto"

El viral de un influencer que dejó los estudios tras el comentario de una profesora lleva a Alba Sánchez a recordar el consejo que recibió en el colegio. "Vaya ojo clínico tenía Pilar", bromea Alfonso Arús al escuchar la anécdota de su compañera.

Hans Arús muestra en el plató de Aruser@s el testimonio viral del creador de contenido Diego Asenscio, que ha recordado cómo un comentario de su antigua profesora de Tecnología marcó su etapa escolar y contribuyó a que abandonara el instituto a los 16 años.

El influencer recuerda una actividad en la que tenían que construir una grúa con folios de papel. "Quizás para ti era un ejercicio más, pero para mí era diferente porque yo estaba intentando cambiar, demostrar que podía hacer las cosas y que tenía ganas de aprender", explica.

Sin embargo, asegura que su profesora le dijo delante de sus compañeros que "no sabía qué hacía en aquel instituto", Unas palabras que hicieron que volviera a casa "con el corazón destrozado".

Después de aquel desafortunado comentario, Diego recuerda que dejó de ir al instituto. Ahora, años después, lanza una reflexión: "¿Sabes qué puede provocar una frase pronunciada por un adulto en la vida de un adolescente?".

El testimonio ha provocado que Alba Sánchez comparta una experiencia personal en el plató de Aruser@s. "A mí en el colegio me dijeron que no estudiara Periodismo, que no valía para esto", confiesa la colaboradora, a lo que Alfonso Arús responde: "¿Tuvieron vista, eh?". La tertuliana reconoce que, por suerte, no hizo caso a aquel consejo y siguió adelante con su vocación.

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