Ester Expósito estalla tras la polémica por su baile en La Casita con Bad Bunny: "El problema está en la mirada de los misóginos"

Hace tan solo unos días que Ester Expósito visitaba la Casita de Bad Bunny en uno de sus conciertos en Madrid y reventaba las redes sociales por el baile que compartió con el puertorriqueño. Ahora, responde a las críticas.

La polémica nació tras el primer concierto de Bad Bunny en Madrid, donde Ester Expósito visitó La Casita, una exclusiva zona VIP del espectáculo que ya había generado críticas por la supuesta falta de diversidad entre sus invitados. A ello se sumaron varios vídeos virales en los que Expósito aparecía bailando e intercambiando miradas con el puertorriqueño, lo que desató especulaciones en redes sociales debido a los rumores que desde hace meses la vinculan sentimentalmente con Mbappé. Aunque no existe ninguna evidencia de una relación entre la actriz y el músico, las imágenes alimentaron comentarios, memes y debates en internet. Una controversia a la que ahora responde la actriz, como podemos ver en estas imágenes emitidas en Aruser@s: "El problema no es un baile de dos segundos. El problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y de las personas que utilizan las redes para hacer daño".

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