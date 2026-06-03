La Casita de Bad Bunny se vuelve a llenar de famosos en Madrid: de Lola Lolita a Marcelo, pasando por uno de los actores Stranger Things

Ya se van colando algunos rostros internacionales en la Casita de Bad Bunny en los conciertos que está ofreciendo en Madrid, destaca Tatiana Arús. Un actor de Stranger Things la ha visitado junto a Lola Lolita o Marcelo, entre otros.

Noah Schnapp, el actor que da vida a Will en Stranger Things, se subió a la Casita de Bad Bunny en uno de los conciertos que el puertorriqueño ha ofrecido en Madrid. Junto a él, hemos podido a ver a otras estrellas como Lola Lolita o Marcelo, cuenta Tatiana Arús en Aruser@s. Victoria Federica tampoco quiso perderse el espectáculo, pero prefirió quedarse en una zona privilegiada cerca del escenario.

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