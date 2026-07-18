España se asfixia cada vez más: llega la tercera ola de calor con temperaturas de hasta 45 grados

Los detalles Algunas previsiones llegan a contemplar 46 grados o más en puntos de Murcia durante la jornada del jueves.

España se prepara para enfrentar una nueva ola de calor, la tercera del verano, que comenzará el próximo martes y se extenderá al menos hasta el jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica temperaturas extremas, especialmente en el sur y sureste peninsular, con valores que podrían superar los 45 grados. Andalucía y la Región de Murcia serán las zonas más afectadas, con previsiones de hasta 46 grados en algunos puntos. Protección Civil aconseja reducir actividades al aire libre durante las horas más calurosas, limitar la exposición al sol, hidratarse adecuadamente y evitar ejercicios físicos prolongados. Además, se insta a prevenir incendios forestales evitando conductas negligentes.

España volverá a sufrir un episodio de calor asfixiante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de la llegada de la tercera ola de calor del verano, que comenzará el próximo martes y, al menos hasta el momento, se espera que se prolongue hasta el jueves. Las previsiones apuntan a temperaturas extremas, especialmente en el sur y el sureste peninsular, donde los termómetros podrían alcanzar los 45 grados e incluso superarlos de forma puntual.

Las zonas más afectadas serán Andalucía y la Región de Murcia. De hecho, algunas previsiones llegan a contemplar 46 grados o más en puntos de Murcia durante la jornada del jueves, aunque habrá que esperar a las próximas actualizaciones para confirmar si finalmente se alcanzan esos registros.

Según la Aemet, el calor será especialmente intenso el miércoles y el jueves en el tercio suroriental de la Península, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles de los Pirineos y el interior de Mallorca.

Con este episodio, España encadenará ya tres olas de calor en lo que va de verano.

Las recomendaciones de Protección Civil

La Dirección General de Protección Civil recomienda reducir las actividades al aire libre durante las horas centrales del día. Esta ola de calor traerá "un nivel de peligro importante durante las horas centrales" del día, "especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables", además de noches que serán "muy cálidas", mientras que el nivel de peligro de incendio aumentará hasta situarse en valores extremos.

Ante este fenómeno, Protección Civil recomienda limitar la exposición al sol, mantenerse en un lugar bien ventilado, ingerir comidas ligeras y ricas en agua, beber frecuentemente aguas o líquidos y vestir de colores claros que cubran la mayor parte de piel posible y la cabeza.

Además, también recomienda evitar los ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día, así como interesarse por las personas mayores y enfermas. Para prevenir incendios forestales, Interior emplaza a la ciudadanía a que no arroje ni cigarrillos, ni basuras ni botellas de vidrio, que pueden hacer efecto lupa con el sol, unas negligencias que causan gran parte de los incendios, así como no encender fuegos en el monte y acampar solo en zonas autorizadas.

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