Alfonso Arús, sobre Ester Expósito y Kylian Mbappé: "Me gustaba más con Gabriel Rufián, los que bailan bien se entienden en la cama"

Tras el posado veraniego de Ester Expósito, Alfonso Arús reflexiona sobre la relación de la actriz con el futbolista Kylian Mbappé y recalca que con Gabriel Rufián "bailaba bien".

Los famosos ya están de vacaciones y ha comenzado la galería de posados veraniegos. Aruser@s destaca en primer lugar el de Ester Expósito justo antes de hacer esnórquel y Alfonso Arús no puede evitar recordar su relación con el futbolista Kylian Mbappé. "A mí me gustaba más con Rufián, hacían mejor pareja", comenta el presentador del programa de laSexta. "Bailaban bien", apunta Angie Cárdenas. "Y los que bailan bien dicen que luego en la cama, se entienden. ¿De qué hablas con Mbappé? De Vinícius", bromea Arús.

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