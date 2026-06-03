Laura Escanes la lía y desvela por error quién es el nuevo amor de Martiño Rivas con un vídeo grabado en el concierto de Bad Bunny

La influencer Laura Escanes fue al concierto de Bad Bunny y no quiso desaprovechar la oportunidad de publicar un post en sus redes sociales con un vídeo del momento, sin darse cuenta de que tras de ella aparecía el actor Martiño Rivas muy bien acompañado.

Laura Escanes compartió en sus redes sociales unas imágenes disfrutando y perreando como la que más en uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid. Un momento único del que quiso dejar un recuerdo para la historia. Sin embargo, no es ella quien acapara la atención en estas imágenes. "Si nos fijamos en la parte de atrás está el actor Martiño Rivas, confirmando así su relación sentimental con la modelo Mileshka M. Cortes", cuenta Tatiana Arús en Aruser@s. "Ha sido una pillada en toda regla", comenta Alfonso Arús en el programa de laSexta.

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