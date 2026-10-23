Los espectadores de Aruser@s responden a Elena Godessart y rescatan sus propios "suvenires terroríficos"

El plato con una fotografía de la colaboradora ha desatado una oleada de mensajes de espectadores que han compartido sus recuerdos más peculiares para demostrarle que no está sola.

Elena Godessart ha abierto la veda en Aruser@s al rescatar un recuerdo familiar que llevaba más de 20 años guardado en un cajón: un plato de cerámica con una fotografía suya que considera "el suvenir más terrorífico del mundo".

Pero la colaboradora no está sola en esta batalla. Tras mostrar su peculiar reliquia, los espectadores han enviado al teléfono del programa fotografías de sus propios recuerdos, desde imágenes tomadas en el parque de atracciones Tivoli World hasta suvenires de Tailandia.

Las instantáneas han provocado las risas en el plató, donde han comprobado que esos regalos y recuerdos que uno guarda durante años pueden esconder auténticas joyas del pasado.

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