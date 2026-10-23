Elena Godessart rescata el "suvenir más terrorífico de la historia": "Leva 20 años en un cajón, lo he sacado hoy"

La colaboradora de Aruser@s sorprende a sus compañeros al mostrar un regalo de cumpleaños de 2005 que sus padres no querían comprarle y por el que llegó a llorar durante una hora.

Después de descubrir en Aruser@s qué significan tener imanes en la nevera, Elena Godessart ha llevado al plató un recuerdo familiar que ha dejado a sus compañeros sin palabras. La colaboradora lo ha definido como el "suvenir más terrorífico de la historia", aunque, según advierte, detrás de su apariencia de tierno recuerdo se esconde una historia muy particular.

"Os tengo que poner en contexto", comienza Elena antes de explicar que el objeto data de 2005. Sus padres no querían comprárselo "bajo ningún concepto", pero ella insistió tanto que acabó llorando durante una hora para conseguirlo. El motivo era su cumpleaños: quería cambiar el regalo que le habían hecho por aquel peculiar recuerdo.

¿De qué se trata? De un plato de cerámica decorado con una fotografía suya. "No salgo bien, no hay un ápice de diversión en mi rostro", reconoce entre risas al mostrarlo a sus compañeros.

Por suerte, el terrorífico suvenir no ha presidido las comidas familiares durante estas dos décadas. "Obviamente lleva 20 años en un cajón, lo he sacado hoy", confiesa Elena, que ha rescatado del olvido una de esas compras de infancia que quizá habría sido mejor dejar guardadas para siempre.

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