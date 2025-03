Una española que vive en Inglaterra prepara un menú español a su familia inglesa: "Uno con las 'beans', otro con el 'chicken'. ¿Y el jamón?"

No hay jamón que valga para estos testarudos niños ingleses. Y es que el 'chicken' y las 'beans' son sus alimentos favoritos por mucho que la tiktoker española @carmeninuk les haga una buena tortilla... o al menos, eso cree al principio.

"¿Qué os parece si hoy hacemos comida española?", pregunta con entusiasmo la tiktoker española @carmeninuk en este vídeo viral que emite Aruser@s a su familia inglesa. "No, thank you", le responden los niños. A pesar de su negativa, se dispone a cocinar, con dudosa habilidad, una tortilla de patatas.

Pero uno de los niños sigue empeñado en comer judías y el otro quiere pollo. "Uno con las 'beans', otro con el 'chicken'. ¿Y el jamón?", estalla Carmen. Al final, como no podía ser de otra manera, los pequeños se rinden a los encantos de la tortilla, que, después de todo, no tiene mala pinta en absoluto. "Mira, mira, mira el inglés", dice con alegría.

Alfonso Arús propone a sus colaboradores algo parecido: "Aquí, podríamos hacer lo mismo. ¡Hoy, jueves, menú británico!", exclama. La propuesta no es demasiado bien acogida.