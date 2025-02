Así responde una joven cuando Thais Villas le pregunta si se siente española: "Más que la tortilla de patatas"

¿Tienen sentimiento patriótico los adolescentes? La reportera ha visita un instituto para conocer la opinión de los jóvenes alumnos. No te pierdas sus respuestas en el vídeo principal.

Thais Villas visita un instituto de secundaria para preguntar a sus alumnos qué es ser español y si tienen algún tipo de sentimiento patriótico. La reportera charla primero con Adrián y Zaynab. El chico explica que él sí que se siente "español y de mi barrio". Ella, por su parte, "mitad y mitad" ya que también se siente marroquí. "Soy universal", añade.

Zaynab afirma que los españoles se distinguen por su humor, "sobre todo los andaluces". Villas pregunta si en Marruecos no tienen sentido del humor. "Sí, pero cuentan chistes más malos", explica la joven. Adrián, por su parte, no está de acuerdo ya que su compañera es graciosa. "Te has contagiado del españolismo", le dice Thais a la chica.

Samuel, por su parte, no sabe cómo explicar qué es ser español ya que, para él, "es un sentimiento". Ayoub es mitad marroquí mitad español y le cuenta a la reportera que, a veces cuando su madre lo despierta y le habla en marroquí contesta en ese idioma pero, en otras ocasiones, cuando su hermano le molesta "le digo que se vaya en español".

Naiara, por su parte, no nota ningún sentimiento de españolidad. Guillermo, por su parte, también se siente español al igual que su compañera Abril que afirma ser "más española que la tortilla de patatas". "¡Ahí ya no puedo decir nada más!", responde Thais.