Un español que estudia en Hong Kong enseña su piso de 5 metros cuadrados: "En la nevera caben dos botellas de agua y un plátano"

Guillem se ha ido a estudiar a Hong Kong y ahora vive en un piso de metros cuadrados. Su altura tampoco hace que las cosas sean más fáciles: mide 2 metros. Así se las apaña el pobre chico.

Tu piso de 30 metros cuadrados va a parecerte un palacio cuando veas este vídeo viral que hoy trae Hans Arús a Aruser@s. El protagonista, Guillem, es un estudiante que se ha ido a vivir a Hong Kong.

El joven mide dos metros... y su coqueto apartamento tiene 5 metros cuadrados. Dos circunstancias difíciles de encajar, y nunca mejor dicho. Tras enseñar el baño y el armario, se detiene en la nevera. "Caben dos botellas de agua y un plátano", muestra.

Pero lo peor es la cama. "El problema es que mide 1,85 metros de largo", lamenta, aunque tiene un truco. "Me acuesto así", dice mientras se acurruca.

Las vistas son espectaculares, eso sí, destacan desde el plató del programa de laSexta, quizá para darle ánimos al pobre muchacho.