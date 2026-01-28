"¿Tú eres técnico cerealista?": Alfonso Arús carga contra Hans Arús por cuestionar que la pasta no engorde más por la noche

Un estudio científico desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre la alimentación y aseguran que el pan no es perjudicial para perder peso ni la pasta engorda más por la noche. Alfonso Arús se agarra a estas conclusiones como a un clavo ardiendo.

La Asociación Española de Técnicos Cerealistas y un equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid han publicado un estudio en el desmontan algunos de los mitos más extendidos sobre alimentación. Alba Sánchez resume sus conclusiones en Aruser@s: "¿Eliminar el pan, la pasta o el arroz adelgaza? Mentira. ¿Comer hidratos por la noche engorda más? Mentira. ¿La fruta engorda debido a la fructosa? Mentira. ¿El azúcar moreno es más saludable que el blanco? Mentira".

Esta es solo una muestra de los muchos bulos que ha desmentido este equipo que se dedica a estudiar cuáles son las propiedades de los hidratos de carbono. "Dicen que es esencial que comamos de todo un poco, porque es el principal combustible de los músculos y el cerebro. Eso sí, ellos distinguen entre tres grupos: azúcares simples, almidón o fibra dietética. Si queremos perder peso hay que simplicar alguno de estos tres grupos en función de nuestros intereses, pero nunca dejar de comer hidrato o fruta", comenta la periodista.

"Me acojo a este estudio", dice rápidamente Alfonso Arús, que está deseando cenarse un buen bocata sin darle más vueltas. Pero Hans Arús llega para aguarle la fiesta: "¿El carbohidrato engorda más por la noche? No, pero sí. Al final, el carbohidrato se convierte en azúcar si no lo quemas. Si no haces ejercicio y no estás en un déficit calórico, engordará más".

El presentador estalla contra su hijo: "¿Tú eres técnico cerealista? No, ¿verdad? Pues a la cola".

