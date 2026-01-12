Ozempic no es mágico: dejar de tomar fármacos para adelgazar va seguido de un aumento de peso

Los detalles Un estudio publicado en 'The BMJ' constata que dejar de tomar los fármacos para adelgazar (agonistas del receptor GLP-1) va seguido de una recuperación del peso y de la reversión de los efectos beneficiosos sobre la salud, como el colesterol y la presión arterial alta.

Un metaanálisis de 37 estudios con más de 9.300 participantes, publicado en 'The BMJ', revela que dejar de tomar fármacos para adelgazar, como los análogos del GLP-1, conlleva una recuperación del peso perdido. Además, se revierten beneficios en salud cardiovascular y metabólica. Aunque estos medicamentos ayudan a reducir peso, deben combinarse con ejercicio y dieta. Los investigadores subrayan que la alimentación y estilo de vida saludables son esenciales en el tratamiento de la obesidad. También destacan la necesidad de políticas de salud pública efectivas y más investigación sobre estrategias de mantenimiento del peso.

Ni Ozempic, ni Wegovy ni Saxenda ni otros fármacos para adelgazar (análogos del GLP-1) son mágicos. Un metaanálisis de 37 estudios publicados hasta febrero de 2025 y en los que participaron más de 9.300 personas, publicado en la revista 'The BMJ' concluye que dejar de tomar los fármacos para adelgazar y tratar la obesidad va seguido de una recuperación del peso.

En concreto, en el primer año de abandono del fármaco, de media, se pueden recuperar casi 10 kilos, es decir unos 800 gramos al mes. Su mayor virtud es a la vez, según exponen los profesionales, su principal desventaja.

También, el abondono de estos fármacos va seguido de la reversión de los efectos beneficiosos sobre marcadores de la salud cardiovascular y metabólica, como el colesterol elevado y la presión arterial alta.

Alimentación y estilo de vida saludable

De este modo, y pese a los beneficios mostrados por estos fármacos para conseguir reducir el peso corporal y tratar la obesidad (eso sí, para que estos fármacos funcionen deben ir siempre acompañados de ejercicio y dieta), las conclusiones de este reciente estudio muestran que quienes usan agonistas del receptor GLP-1 deben ser conscientes de la alta tasa de interrupción y las consecuencias de la interrupción de la medicación.

Esto es, según reflejan los investigadores, "una alimentación y un estilo de vida saludables deben seguir siendo la base del tratamiento y el manejo de la obesidad, con medicamentos como los agonistas del receptor GLP-1 como complemento". Ya que "estas prácticas no solo ayudan a prevenir el aumento de peso excesivo, sino que también pueden aportar numerosos beneficios para la salud que van más allá del control del peso".

Igualmente, los científicos de este trabajo destacan que se deben implementar "medidas eficaces de salud pública", como impuestos sobre las bebidas azucaradas, un etiquetado claro de los alimentos y subsidios para las frutas y verduras frescas, para facilitar la adherencia a la dieta y mejorar su calidad.

Según explica a SMC España, Marie Spreckley, investigadora de Prevención de la Diabetes y Trastornos Metabólicos Relacionados en Grupos de Alto Riesgo, Unidad de Epidemiología del MRC de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), los hallazgos de de esta investigación refuerzan que el manejo de la obesidad suele requerir planificación a largo plazo.

Esto es, "si las personas suspenden la medicación, muchas probablemente necesitarán apoyo nutricional y conductual continuo, y los servicios de salud deberían anticipar que los beneficios cardiometabólicos pueden disminuir a medida que se recupera el peso", añade.

No obstante, aclara la investigadora que el estudio no muestra que el apoyo conductual prevenga de forma fiable la recuperación tras suspender la medicación, lo que pone de relieve "la necesidad de más investigación sobre estrategias eficaces y escalables para el mantenimiento del peso a largo plazo junto con la farmacoterapia".

