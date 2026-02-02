Así es la "cruel" prueba con patitos de goma a una limpiadora que abre debate en redes sobre el trato laboral

Aruser@s muestra el viral de una limpiadora que denuncia la prueba a la que ha sido sometida para comprobar si ha limpiado correctamente la vivienda: "Ha sido cruel, solo he encontrado 78 patos".

En Aruser@s han mostrado el viral de una limpiadora que ha denunciado la dura prueba a la que fue sometida para comprobar si había limpiado correctamente una casa. Los dueños de la vivienda escondieron diminutos patitos de goma por todos los rincones con el objetivo de asegurarse de que la mujer realizaba una limpieza exhaustiva. A la trabajadora le indicaron que debía encontrarlos todos y que disponía de un máximo de tres horas.

Según explica Alba Sánchez en el programa, este tipo de prácticas no es algo aislado. "Hay gente que dice que estas trampas también se hacen dejando trocitos de papel para comprobar si la limpiadora los recoge. Lo perverso de este juego es que los propietarios avisaron de que habían escondido 100 mini patos por toda la vivienda para evaluar su trabajo", detalla.

La limpiadora aseguró que logró encontrar 78 patitos en total, pero decidió no volver a trabajar en esa casa al considerar la prueba "cruel" y excesiva. "El hecho de encontrarlos tampoco asegura que luego limpie mejor; se tarda más tiempo en buscarlos que en pasar el trapo", comenta Alfonso Arús, que denuncia el "nivel de estrés" que pueden provocar este tipo de pruebas, comparándolas con las del "juego del calamar".

