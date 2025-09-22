El entrañable vídeo viral de la niña que se canta a sí misma el 'pupeaños feliz' el día de su segundo cumpleaños

La niña que protagoniza este vídeo viral se ha ganado su pase directo a los Arusoros de Aruser@s con su versión del 'Cumpleaños feliz', el 'Pupeaños feliz'.

La niña que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s tiene dos años y todo el arte y la gracia que hacen falta para convertirse en viral a esta tierna edad.

La pequeña, que celebra su cumpleaños ante un pastel con una pinta deliciosa, decide cantarse a ella misma el cumpleaños feliz.

Sin desentonar una sola nota, canta con emoción esta tierna canción que ella versiona, a su manera, pronunciando "pupeaños feliz" y derritiendo, de paso, el corazón de todos los colaboradores del programa de laSexta.

Angie Cárdenas es la que empieza a solicitar con golpes rítmicos el pase de este entrañable vídeo a Arusoros, el ranking con los mejor de la semana del programa que se vota cada fin de semana en la versión 'Weekend'.