Ahora
El entrañable vídeo viral de la niña que se canta a sí misma el 'pupeaños feliz' el día de su segundo cumpleaños

A Arusoros

El entrañable vídeo viral de la niña que se canta a sí misma el 'pupeaños feliz' el día de su segundo cumpleaños

La niña que protagoniza este vídeo viral se ha ganado su pase directo a los Arusoros de Aruser@s con su versión del 'Cumpleaños feliz', el 'Pupeaños feliz'.

La niña que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s tiene dos años y todo el arte y la gracia que hacen falta para convertirse en viral a esta tierna edad.

La pequeña, que celebra su cumpleaños ante un pastel con una pinta deliciosa, decide cantarse a ella misma el cumpleaños feliz.

Sin desentonar una sola nota, canta con emoción esta tierna canción que ella versiona, a su manera, pronunciando "pupeaños feliz" y derritiendo, de paso, el corazón de todos los colaboradores del programa de laSexta.

Angie Cárdenas es la que empieza a solicitar con golpes rítmicos el pase de este entrañable vídeo a Arusoros, el ranking con los mejor de la semana del programa que se vota cada fin de semana en la versión 'Weekend'.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia