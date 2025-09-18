¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusoros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos Arusoros. Estas son las opciones:

COCHE. YA LLEGA EL RACC, SERVICIO DE ASISTENCIA EN CARRETERA.- En esta imagen vemos cómo dos personas intentan liberar su coche, el cual se había quedado atrapado en un tramo repleto de fango. Cuando llega el coche de asistencia en carretera, el conductor no es capaz de controlar correctamente su vehículo y acaba cayendo ladera abajo.

CRISTAL. TREMENDO PORRAZO CONTRA EL CRISTAL.- Un mecánico trata de salir decididamente del taller, hacia el exterior del local. Sin embargo, no se percata del cristal, dándose un buen porrazo con la cara.

CANTANTE. SE CAE DEL ESCENARIO.- Un cantante coge su micro y se dirige a su público. El escenario es tan estrecho que no tiene espacio para colocar bien los pies y cae al suelo.

BARRIGA. USA LA BARRIGA COMO TAPÓN PARA LA ALBERCA.- Este hombre, cansado de que el agua de la alberca se salga, utiliza su barriga como tapón del agua. Un método tan fácil como efectivo.

SOCAVÓN. NO VE EL SOCAVÓN.- Un hombre camina feliz por la calle con una lata en su mano. No ve que hay un socavón en medio de la calle y acaba cayendo a su interior.

TRAICIÓN. LA MUJER ENCUENTRA A SU MADRE Y SU MARIDO EN EL BAÑO. Esta mujer descubrió una doble traición al llegar a casa, cuando se encontró a su marido y a su madre juntos en el baño, intentando justificar que no era lo que ella estaba pensando, a pesar de que iban solo tapados con una toalla. La madre, además, aseguró que había tratado de evitarlo, mientras él sollozaba.

BRAGAS. SE LE CAEN LAS BRAGAS HACIENDO DE MAJORETTE.- Esta mujer está desfilando como majorette cuando de repente se le caen las bragas al suelo. Sin embargo, sigue haciendo el desfile y va andando como puede con las bragas en los tobillos.

ATROPELLADO. ATROPELLADO UN SEÑOR QUE ESTÁ TOMANDO EL FRESCO.- Este es el impactante momento en Brasil en que un anciano es arrollado por una moto después que ésta perdiera el control. El anciano, sentado en una silla en la acera, está tomando la fresca cuando es golpeado por la moto y el motorista. A pesar del impacto, el anciano no sufrió lesiones graves.

META. CAE ANTES DE LLEGAR A LA META.- Una señora ha caído de esta forma tan patética al posar para la cámara cuando estaba a punto de llegar a la meta tras completar un maratón en Barranquilla, Colombia. Se pone de lado para hacerle la broma a una persona del público y acaba yéndose al suelo.

COCODRILO. SE JUEGA LA VIDA CON UN COCODRILO Y QUE TU COMPAÑERO RESBALE.- Este hombre quería sorprender a su público metiendo la mano en la boca de un cocodrilo. Mientras estaba en medio del truco con su brazo entero dentro de la mandíbula del animal, su compañero resbala y se cae al suelo dándole un susto tremendo.