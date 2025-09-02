La reacción del equipo de Aruser@s al irse la luz, mientras Alfonso Arús está "acongojado perdido": "Cumpleaños feliz..."

Ahora
Dos veces se ha ido la luz esta madrugada en el plató de Aruser@s. Dos. "Yo estaba acongojado perdido porque pensaba que no íbamos a llegar a editar los cortes", reconoce Alfonso Arús. Sin embargo, hay quien se lo tomó de una manera muy diferente.

Alfonso Arús no ha empezado el día con el mejor pie. En el plató de Aruser@sse ha ido la luz dos veces esta madrugada y eso ha generado una gran inquietud en el presentador.

"La primera vez yo estaba acongojado perdido, porque pensaba que no íbamos a llegar a editar todos los cortes, noticias y fragmentos", reconoce en directo.

Sin embargo, quiénes estaban a su alrededor no se tomaron este incidente tan en serio como él: "La reacción de los editores ha sido empezar a cantar 'cumpleaños feliz'...". "Yo he pensado lo mismo: ¿nadie tiene cordura en este barco?", coincide en señalar Tatiana Arús, mientras el resto ríe.

"Mira a tu derecha, ahí está la responsable", se chiva Rocío Cano de Patricia Benítez. "Bueno, hay que tomarse la vida con humor", se resigna tatiana.

